В Башкирии 23-летний водитель сбил четверых девушек в селе Бакалы, они погибли

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18 июля 2022, 21:34 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Башкирии в понедельник утром четыре девушки погибли в результате "пьяного" ДТП. Водитель автомобиля, наехавший на группу пешеходов, арестован.

По данным следствия, 18 июля в пятом часу утра на пятом километре объездной дороги села Бакалы 23-летний водитель автомобиля "AUDI A5" совершил наезд на четырех девушек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. Троим девушкам было по 18-19 лет, четвертой - 16. В результате ДТП все четверо пешеходов скончались на месте происшествия.

Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района по подозрению в совершении преступления, по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Суд арестовал 23-летнего водителя на два месяца до 18 сентября. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.