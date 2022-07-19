В Башкирии столкнулись машины Ford Focus и «Лада Ларгус», в результате ДТП погибли три человека

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19 июля 2022, 08:13

фото с места ДТП, vk.com/bashdtp

Серьезное ДТП произошло ранним утром вторника в Башкирии. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, три человека пострадали.

Глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале написал подробности.

Около четырех часов утра (2.00 мск) на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Focus и "Лады Ларгус".

В результате ДТП погибли оба водителя и один пассажир "Лады". Они скончались до приезда скорой медицинской помощи. Три пострадавших пассажира "Ларгуса" госпитализированы.

В понедельник ранним утром в Башкирии четыре девушки погибли в результате "пьяного" ДТП.