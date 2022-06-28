Под огонь военных ВСУ в Горловке попала маршрутка

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28 июня 2022, 13:49

Обстрел, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Украинские вооружённые радикальные формирования продолжают обстрел территорий республик Донбасса. В Горловке под огонь украинских экстремистов попал маршрутный автобус.

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко разместил сюжет с места происшествия. К счастью, как замечает журналист, обошлось без жертв.

«В Горловке под огонь нацистов попал маршрутный автобус. Слава Богу без погибших», − комментирует Андрей видеоролик.

Напомним, ранее сегодня представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что город Перевальск подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Противник применил американскую РСЗО HIMARS.

Позже офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой ранее был обстрелян Перевальск. Ее вскоре планируют уничтожить.