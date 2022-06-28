Офицер ЛНР Марочко заявил, что в республике отследили и скоро уничтожат американскую РСЗО HIMARS, обстрелявшую Перевальск

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28 июня 2022, 13:06

РСЗО HIMARS, Cpl. Brendan Mullin/ globallookpress.com

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой ранее был обстрелян Перевальск. Ее вскоре планируют уничтожить.



"Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен", - сказал Марочко.



Ранее сообщалось, что город Перевальск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Противник применил американскую РСЗО HIMARS. Информацию во вторник, 28 июня, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.