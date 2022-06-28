Представительство ЛНР: ВСУ ударили по Перевальску снарядами американской РСЗО HIMARS

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28 июня 2022, 10:43

РСЗО HIMARS, Sgt. James Hobbs/ Keystone Press Agency

Город Перевальск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Противник применил американскую РСЗО HIMARS. Информацию во вторник, 28 июня, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления населенный пункт Артёмовск (Бахмут) по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», − приводит ТАСС сообщение военных.

В Минобороны РФ ранее сегодня показали, как боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" в рамках спецоперации на Украине поразил опорный пункт украинских военных – управляемая ракета "Вихрь" влетела точно в ворота.