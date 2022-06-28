Минобороны РФ показало точное попадание ракеты с Ка-52 в опорный пункт ВСУ

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28 июня 2022, 10:15

Ка-52, сайт МО РФ

В Минобороны РФ показали, как боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" в рамках спецоперации на Украине поразил опорный пункт украинских военных – управляемая ракета "Вихрь" влетела точно в ворота.

На кадрах можно увидеть пуск управляемой ракеты, а также ее попадание в ворота здания, которое занимали украинские военные. Один из членов экипажа Ка-52 прокомментировал удар словами: "Вот, то что надо".

Кроме того, МО РФ продемонстрировало предполетную подготовку вертолетов, боевой вылет, а также точное попадание противотанковой управляемой ракеты по бронетехнике ВСУ.