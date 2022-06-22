В Челябинске из-за ДТП с туристическим автобусом возбудили уголовное дело

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22 июня 2022, 13:32 Анна Семенова

Водитель автобуса не мог не увидеть впередиидущий транспорт. Фото: УГИБДД Челябинской области

При столкновении с грузовиком пострадало девять человек.

В следственном комитете завершилась проверка ДТП, случившегося на трассе М-5. Пассажирский автобус перевозил туристов из Казани в Челябинск. В салоне присутствовало 43 человека, в том числе два водителя. В пять утра один из шоферов врезался в попутно идущий грузовик «Мерседес». От удара люди в салоне попадали, семь взрослых и двое 12-летних детей получили различные травмы, им потребовалась помощь врачей.

Первой версией, которую выдвигали, обсуждая причину аварии, была плохая видимость, туман. Однако уже на следующий день после аварии была опубликована запись видеорегистратора, которая прояснила, что погода была хорошая, водитель просто не мог не заметить впередиидущий транспорт. Кроме того, оказалось, что оба водителя туристического автобуса не прошли медицинский осмотр перед рейсом, а сам транспорт был с неисправностями.

Сообщается, что принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». За расследованием следит начальник следственного управления.