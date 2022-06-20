Автобус с челябинцами, возвращавшимися из Казани, попал в ДТП

В салоне находился 41 пассажир и два водителя.
ДТП произошло на трассе Москва-Челябинск, в районе Аши, сегодня рано утром. Челябинцы возвращались из экскурсионного тура по Казани. В пять утра на дорогу опустился туман. Водитель автобуса, по предварительным данным, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик с прицепом.
В салоне находился 41 человек и два водителя. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Точно известно, что помощь врачей понадобилась 13-летнему школьнику, информация по другим туристам уточняется.
В пресс-службе УГИБДД Челябинской области сообщают, что всех пассажиров высадили в ближайшем придорожном кафе, где они дождались другого автобуса до Челябинска.