Автобус с челябинцами, возвращавшимися из Казани, попал в ДТП

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20 июня 2022, 09:29 Анна Семенова

Пассажиры не доехали из Казани в Челябинск совсем немного. Фото: УГИБДД Челябинской области

В салоне находился 41 пассажир и два водителя.

ДТП произошло на трассе Москва-Челябинск, в районе Аши, сегодня рано утром. Челябинцы возвращались из экскурсионного тура по Казани. В пять утра на дорогу опустился туман. Водитель автобуса, по предварительным данным, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик с прицепом.

В салоне находился 41 человек и два водителя. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Точно известно, что помощь врачей понадобилась 13-летнему школьнику, информация по другим туристам уточняется.

В пресс-службе УГИБДД Челябинской области сообщают, что всех пассажиров высадили в ближайшем придорожном кафе, где они дождались другого автобуса до Челябинска.