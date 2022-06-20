В ДТП с челябинскими туристами был виноват водитель экскурсионного автобуса

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20 июня 2022, 18:42 Анна Семенова

Обзору водителя автобуса ничто не мешало. Фото: УГИБДД Челябинской области

Но накажут и его коллегу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом, следующим из Казани в Челябинск. Напомним, сегодня в 5 утра пассажирский «Мерседес» врезался в грузовик той же марки, идущий попутно по трассе М5. Пострадал один школьник.

Инспекторы ГИБДД изучили запись видеорегистратора, на которой видно, что в момент аварии погода была ясной, и видимости ничто не мешало (по первоначальной версии, водителю помешал туман).

Изучая документы, полицейские пришли к мнению, что наказания заслуживают оба водителя экскурсионного автобуса. У них не было при себе путевой документации, они не прошли обязательный медосмотр перед рейсом. Нашлись и неисправности в автобусе – эксплуатировались неподходящие шины.

Теперь организацию, осуществляющую перевозку туристов, ждет проверка.