В ДТП с челябинскими туристами был виноват водитель экскурсионного автобуса

Но накажут и его коллегу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом, следующим из Казани в Челябинск. Напомним, сегодня в 5 утра пассажирский «Мерседес» врезался в грузовик той же марки, идущий попутно по трассе М5. Пострадал один школьник.
Инспекторы ГИБДД изучили запись видеорегистратора, на которой видно, что в момент аварии погода была ясной, и видимости ничто не мешало (по первоначальной версии, водителю помешал туман).
Изучая документы, полицейские пришли к мнению, что наказания заслуживают оба водителя экскурсионного автобуса. У них не было при себе путевой документации, они не прошли обязательный медосмотр перед рейсом. Нашлись и неисправности в автобусе – эксплуатировались неподходящие шины.
Теперь организацию, осуществляющую перевозку туристов, ждет проверка.