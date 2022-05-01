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Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста в районе, граничащем с Украиной

, 15:21 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста в районе, граничащем с Украиной
Товарный состав, Ilya Galakhov/globallook.com

В Курской области в воскресенье днем произошло частичное обрушение железнодорожного моста, который использовался для передвижения товарных составов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», - написал губернатор.

Место происшествия находится в Суджанском районе Курской области, который граничит с Сумской областью Украины.

С начала апреля Старовойт неоднократно сообщал об обстрелах погранпунктов на территории Курской области, а также срабатывании систем ПВО. 

С 11 апреля в регионе введен желтый уровень террористической опасности. 

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