Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста в районе, граничащем с Украиной

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1 мая 2022, 15:21 Источник: Telegram

Товарный состав, Ilya Galakhov/globallook.com

В Курской области в воскресенье днем произошло частичное обрушение железнодорожного моста, который использовался для передвижения товарных составов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», - написал губернатор.

Место происшествия находится в Суджанском районе Курской области, который граничит с Сумской областью Украины.

С начала апреля Старовойт неоднократно сообщал об обстрелах погранпунктов на территории Курской области, а также срабатывании систем ПВО.

С 11 апреля в регионе введен желтый уровень террористической опасности.