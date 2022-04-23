Курский губернатор Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины пограничного пункта

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23 апреля 2022, 19:12 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт, Alexander Kulebyakin/globallook.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу вечером о минометном обстреле пограничного пункта в Глушковском районе. В результате его загорелось помещение Россельхознадзора.

«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Об аналогичных обстрелах Старовойт сообщал 6 и 13 апреля. С 11 апреля в области введен желтый уровень террористической опасности.