Маломерным судам запретили выходить в Азовское море из-за проведения антитеррористической операции

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30 апреля 2022, 13:34 Источник: ВКонтакте

морской бинокль, pixabay.com

В субботу маломерным судам запретили выход в Азовское море. В администрации Ейского района Краснодарского края сообщили, что такое решение было принято в связи с проведением антитеррористической операции.

В сообщении отмечается: "Выход в море запрещен!". Подчеркивается что с 00.00 часов 30 апреля 2022 года не позволяется плавание всем маломерным судам в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты.

Уточняется, что в настоящий момент в вышеуказанном районе проводятся антитеррористические мероприятия.