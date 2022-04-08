РИА Новости: ветераны АТО за шесть дней до начала спецоперации РФ обсуждали план расправы над пророссийскими жителями Мелитополя

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8 апреля 2022, 09:40 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Ветераны АТО («Антитеррористическая операция» Киева в Донбассе) за шесть дней до начала специальной операции РФ на Украине обсуждали план расправы над пророссийскими жителями города Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские ветераны АТО за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя. Об этом свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении "Союза участников АТО Мелитополя"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон высказал точку зрения, согласно которой конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели.