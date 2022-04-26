Суд арестовал первого фигуранта дела о попытке покушения на журналиста Владимира Соловьева

Басманный суд Москвы во вторник, 26 апреля, арестовал Василия Стрижакова, который является первым фигурантом дела о попытке покушения на известного российского журналиста Владимира Соловьева.
В отношении Василия Стрижакова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня текущего года. Соответствующее решение ранее сегодня огласила судья Наталия Дударь. Вину подозреваемый не признал.
В рамках слушания уроженец Москвы Стрижаков сообщил, что дважды был судим, в частности, за покушение на убийство.