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Суд арестовал первого фигуранта дела о попытке покушения на журналиста Владимира Соловьева

, 19:01 Источник: РИА "Новости"

Суд арестовал первого фигуранта дела о попытке покушения на журналиста Владимира Соловьева
суд, pixabay.com

Басманный суд Москвы во вторник, 26 апреля, арестовал Василия Стрижакова, который является первым фигурантом дела о попытке покушения на известного российского журналиста Владимира Соловьева.

В отношении Василия Стрижакова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня текущего года. Соответствующее решение ранее сегодня огласила судья Наталия Дударь. Вину подозреваемый не признал.

В рамках слушания уроженец Москвы Стрижаков сообщил, что дважды был судим, в частности, за покушение на убийство.

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