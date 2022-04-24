Глава Белгородского района сообщил о снаряде, прилетевшем с территории Украины

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24 апреля 2022, 18:11 Источник: Telegram

"Скорая помощь", Nikolay Gyngazov/globallook.com

Глава белгородской районной администрации Владимир Перцев сообщил о подробностях происшествия в селе Отрадное, где в воскресенье зафиксировано падение снаряда, прилетевшего со стороны Украины.

До этого в соцсетях активно обсуждалось падение нескольких снарядов на местное кладбище.

«К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках», - написал руководитель района в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что никаких повреждений зданий и пострадавших нет, ситуация в селе Отрадное спокойная.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины пограничного пункта.