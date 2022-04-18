В Подмосковье с отравлением госпитализированы тринадцать воспитанников детского сада

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18 апреля 2022, 14:29 Источник: Telegram

детский сад, pixabay.com

Из детского сада в Московской области были госпитализированы тринадцать детей с отравлением. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 18 апреля, в прокуратуре Подмосковья.

Согласно последним данным, к настоящему моменту организована проверка по факту отравления воспитанников детсада в возрасте от трех до семи лет. Инцидент произошел в городском округе Подольск.

По результатам данной проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает детскому саду услуги в сфере питания.