Погранпункт в Брянской области подвергся обстрелу из миномета

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14 апреля 2022, 14:00

шлагбаумы, pixabay.com

Днем в четверг, 14 апреля, стало известно, что пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области был обстрелян. Соответствующую информацию предоставило погрануправление Федеральной службы безопасности.

Согласно последним данным, в результате обстрела были повреждены два автомобиля, которые принадлежат беженцам.

Известно, что погранпункт в Брянской области после минометного обстрела со стороны Украины продолжает работать. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало.