Погранпункт в Брянской области подвергся обстрелу из миномета

Днем в четверг, 14 апреля, стало известно, что пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области был обстрелян. Соответствующую информацию предоставило погрануправление Федеральной службы безопасности.
Согласно последним данным, в результате обстрела были повреждены два автомобиля, которые принадлежат беженцам.
Известно, что погранпункт в Брянской области после минометного обстрела со стороны Украины продолжает работать. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало.