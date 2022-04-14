Военкор RT представил сюжет с моментом работы БТР НМ ДНР в действии на подступах к мариупольскому заводу «Азовсталь»

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14 апреля 2022, 10:46

БТР НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Момент работы бронетранспортёра армии ДНР зафиксировал военкор RT Андрей Филатов. На кадрах зафиксирован обстрел огневых позиций запрещённого в России террористического формирования «Азов» на подступах к заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

Военные хроникёры ежедневно представляют выхваченные из фронтовых будней мгновения фронтовой жизни. Благодаря самоотверженным военкорам пользователи и читатели могут воочию наблюдать за событиями с мест.

Министерство обороны Российской Федерации ранее опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины ракетами с вертолетов Ка-52. Ролик появился на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».