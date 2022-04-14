При обрушении перекрытия в здании в центре Москвы погиб рабочий

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14 апреля 2022, 11:14

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В здании в центре Москвы рано утром в четверг, 14 апреля, произошло частичное обрушение. Согласно последней информации осведомленного источника в экстренных службах столицы, погиб один человек.

Происшествие случилось в доме номер 14 в Бригадирском переулке в рамках проведения ремонтных работ. Известно, что в 5.00 сегодня произошло обрушение плиты перекрытия на третьем этаже здания, вследствие чего погиб один рабочий, а второй получил травмы.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", погибшего удалось извлечь из-под плиты только сейчас.