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На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в поезде

, 20:57 , Журналист

На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в поезде

На главреда «Новой Газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова совершено нападение. Дерзкое нападение произошло прямо в вагоне поезда. 

Неизвестный злоумышленник облил господина Муратова масляной краской с ацетоном. «Облили в купе краской с ацетоном, - признаётся пострадавший главред. - Глаза ужасно жжёт. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано на полчаса. Попробую отмыться».

Точные данные преступника пока неизвестны. Господин Муратов утверждает, что хулиган во время атаки выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» В СМИ уже опубликовали фотографию пострадавшего лауреата Нобелевской премии. На фото отчётливо видно, что голова и футболка журналиста испачканы алой краской. Также грязь разлита по купейному столику. 

На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в поезде

На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в поезде

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