В Челябинской области подвыпивший мужчина решил погреться в чужой машине

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

1 апреля 2022, 16:39 Анна Семенова

Когда владелец хватился своего авто, угонщик был уже задержан. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

А потом и вовсе угнал ее, чтобы покататься.

38-летний житель города Сатка обратился в полицию, сообщив, что ночью угнали его машину «Дэу Нексия». Оказалось, что преступник к тому моменту был уже задержан, его несколькими часами ранее остановили инспекторы ГИБДД. Документы на автомобиль молодой человек предоставить не мог, поэтому его доставили в отделение. Оказалось, что 29-летний горожанин, гуляя по Сатке в подпитии, решил погреться в чужой машине. А беспрепятственно проникнув в «Нексию», потом надумал и прокатиться на ней. Завести старенькую иномарку не составило труда.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбуждено сразу два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и нарушение правил дорожного движения. По первой статье можно лишиться свободы на пять лет, по второй – на два года.