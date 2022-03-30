Губернатор Белгородской области Гладков: в результате взрывов разрушенных построек в селе Красный Октябрь нет

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30 марта 2022, 08:21 Источник: Вячеслав Гладков

В. Гладков, фото: belregion.ru

Жертв и пострадавших среди мирного населения, разрушенных жилых, нежилых построек на территории села Красный Октябрь в Белгородской области, где вечером во вторник были взрывы, нет. Такую информацию после прогремевших вчера взрывов в селе Красный Октябрь сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона опубликовал пост в своем Telegram-канале: "Хотел поделиться с вами информацией на утро по ситуации в Красном Октябре Белгородского района. Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет". Гладков провёл оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, он подтвердил эту информацию.

По словам Гладкова, Перцев выезжает сейчас в село, вместе с главой села проведёт подомовой обход.

⠀"Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошёл пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", - сообщил губернатор.

Менее недели назад Вячеслав Гладков сообщал о нескольких взрывах в расположенном рядом с границей Украины селе Журавлевка.