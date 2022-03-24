Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в приграничном с Украиной селе Журавлевка

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24 марта 2022, 07:36

В. Гладков, фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг рано утром сообщил о происшествиях в регионе, в том числе нескольких взрывах в расположенном рядом с границей Украины селе Журавлевка.

По данным главы регионе, ночью в Журавлевке было неспокойно. Со ссылкой на доклад оперативного штаба Гладков написал в своем Telegram-канале, что в приграничном селе произошло несколько взрывов. "Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже. Обязательно ее сообщу дополнительно", - пишет глава региона. Он выразил надежду, что следственные органы быстро установят причину.

Гладков отметил, что за вторник, 23 марта, "в Белгородской области, по-моему, произошло такое количество чрезвычайных происшествий", что превышен годовой лимит.

⠀"Поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлевки с огнестрельным ранением. Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд", - рассказал губернатор. До больницы раненная жительница села добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей.

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"Таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице", - заключил глава Белгородской области.