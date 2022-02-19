Маргарита Симоньян сообщила, что съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе

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19 февраля 2022, 16:28 Источник: Маргарита Симоньян

Maргарита Симоньян, фото: Маksim Konstantinov, globallookpress.com

Съёмочная группа RT Arabic в субботу попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своём Telegram-канале и добавила, что связи с корреспондентами пока нет.

По информации руководителя RT Arabic Майи Манны, группа в результате ЧП не пострадала, в настоящее время корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент в срочном порядке покидают опасную местность.

Ранее два взрыва прогремели в Ростовской области недалеко от границы России и Украины. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в субботу поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело после того, как два взрыва прогремели сегодня в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.