В Челябинске вандалы вновь покусились на новый трамвай

Камнем хулиганы разбили стекло пассажирской двери.
Новому красивому трамвайчику, прибывшему в Челябинск совсем недавно, хронически не везет. В сентябре прошлого года вандалы, забравшиеся ночью в депо, изрисовали его цветными каракулями. А незадолго до этого зеленый вагончик сошел с рельсов и учинил ДТП. Вчера же бедолагу ждало испытание в Ленинском районе. Неподалеку от остановки ЗЭМ в пассажирскую дверь прилетел камень, брошенный неизвестными хулиганами. К счастью, никто не пострадал, но стекло треснуло и подлежит замене. Полиция зарегистрировала происшествие, но челябинцы очень сомневаются, что злоумышленника найдут.
В группе «Челябинский транспорт» соцсети «Вконтакте» люди предлагают заставить шутников купить новый вагон. А кто-то шутит, что это происки маршрутчиков, которые из-за нового комфортабельного транспорта теряют пассажиров.
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