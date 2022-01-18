В Челябинске вандалы вновь покусились на новый трамвай

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18 января 2022, 13:05 Анна Семенова

Новый трамвай никак не может прижиться в Челябинске. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Камнем хулиганы разбили стекло пассажирской двери.

Новому красивому трамвайчику, прибывшему в Челябинск совсем недавно, хронически не везет. В сентябре прошлого года вандалы, забравшиеся ночью в депо, изрисовали его цветными каракулями. А незадолго до этого зеленый вагончик сошел с рельсов и учинил ДТП. Вчера же бедолагу ждало испытание в Ленинском районе. Неподалеку от остановки ЗЭМ в пассажирскую дверь прилетел камень, брошенный неизвестными хулиганами. К счастью, никто не пострадал, но стекло треснуло и подлежит замене. Полиция зарегистрировала происшествие, но челябинцы очень сомневаются, что злоумышленника найдут.

В группе «Челябинский транспорт» соцсети «Вконтакте» люди предлагают заставить шутников купить новый вагон. А кто-то шутит, что это происки маршрутчиков, которые из-за нового комфортабельного транспорта теряют пассажиров.

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