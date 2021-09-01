Новый трамвай в Челябинске сошел с рельсов и устроил ДТП

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1 сентября 2021, 11:45 Анна Семенова

Новый трамвай проездил всего два дня. Фото: Группа "Челябинский транспорт" Вконтакте

В соцсетях горожане винят во всем плохое состояние путей.

Не успели челябинцы насладиться новым современным трамваем, как тот попал в ДТП. На перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы сегодня, 1 сентября, зеленый вагон сошел с рельсов и воткнулся задом во встречный трамвай 22 маршрута.

Движение электротранспорта было парализовано, скопилась пробка.

Фотографии произошедшего были опубликованы в группе «Челябинский транспорт» в соцсети Вконтакте. Горожане были удивлены, как могло случиться такое на ровном месте.

«С таким состоянием путей неудивительно», «А что вы ожидали по этим рельсам, которые напоминают стиральную доску. Прежде чем пускать новые трамваи, нужно было поменять рельсы», «Трамвайные пути как после бомбежки», «Не обучен новый трамвай ездить по таким рельсам» - такие комментарии оставляют челябинцы.

Сами работники транспорта шутят так: «Не въехал, притёрся, не переживайте».

В миндортрансе сообщили, что причина схода уже выясняется. Есть версия о наличии постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса.

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