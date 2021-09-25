В Челябинске вандалы забрались в депо и испортили новый трамвай

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25 сентября 2021, 19:19 Анна Семенова

С новым трамваем постоянно случаются неприятности. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Работники транспорта говорят, что это не первый случай, а простые горожане недоумевают, куда смотрела охрана.

С новеньким трамваем, прибывшим в Челябинск совсем недавно, постоянно что-то случается. То он съехал с рельсов на ровном месте, а теперь вот подвергся атаке вандалов.

В ночь на 25 сентября хулиганы залезли в депо №1, что по ул.Первой Пятилетки и разрисовали баллончиками два трамвая. Один из них – новый «кабачок», как называют его транспортные работники, стоимостью 35 миллионов рублей. Краской испортили не только железо, но и стекла.

Отмывать эти художества придется работникам депо. А полиция пока просматривает камеры видеонаблюдения, чтобы установить личности вандалов.

В соцсетях горожане недоумевают, куда смотрела охрана, ведь разрисовать трамвай – дело не пяти минут. А кто-то считает, что вышло очень даже креативно.

Люди, которые «в теме», говорят о том, что новинку специально повезли в «первое» депо, так как во «втором» недавно разрисовали старые трамваи. Но любители граффити проникли и сюда.

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