В Москве следователи возбудили дело в отношении молодого человека, в автобусе пригрозившего русским избиениями

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16 января 2022, 20:46 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Москве следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, устроившего скандал в автобусе и пригрозившего от имени дагестанцев избиениями русским.

В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в автобусе мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. По данным СКР, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Начат комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал инцидент.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители должны оценить поведение молодого человека, устроившего конфликт в автобусе в Москве и назвавшегося дагестанцем.

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