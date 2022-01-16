Меликов: полиция должна оценить поведение в автобусе в Москве называющего себя дагестанцем молодого человека

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16 января 2022, 17:02 Источник: president.e-dag.ru

Сергей Меликов, фото: Head of Dagestan Press Service, globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители должны оценить поведение молодого человека, устроившего конфликт в автобусе в Москве и назвавшегося дагестанцем.

Видео, как молодой человек оскорблял пассажиров автобуса в Москве и грозил избиением русским дагестанцами, попало в соцсети.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявл, что "поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим". "Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления", - подчеркнул Меликов.

Его заявление опубликовано на сайте главы Дагестана. По словам Меликова, "этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".

Как сказал глава Дагестана, "каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи,... и оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы".

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал инцидент, когда в Москве молодой мужчина в автобусе от имени дагестанцев пригрозил русским.

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