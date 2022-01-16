В Общественной палате Дагестана призвали наказать мужчину, пригрозившего бить русских

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16 января 2022, 15:55 Источник: Говорит Москва

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал инцидент, когда в Москве молодой мужчина в автобусе от имени дагестанцев пригрозил русским. По признанию Алюсета Азизханова, ему стыдно за этого молодого человека. Общественный деятель заявил, что ответственность должны понести сам нарушитель порядка, его родственники, которые отправили его в Москву, - передает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в автобусе в Москве. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его из автобуса в неположенном месте. Приезжий мужчина начал оскорблять других пассажиров. Видеозапись инцидента попала в соцсети.

Скандальный пассажир заявил, что «с вами русскими надо себя так вести» и пригрозил: «Придёт время, и мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы».

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов считает, что порой СМИ и общественности необходимо называть национальность хулигана или преступника и называть его род. Он отметил, что есть такое понятие - преступник не имеет национальности. Но Азизханов рассказал, что раньше в Дагестане было так: «Он (злоумышленник) принадлежит к такому-то роду. Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека». Алюсет Азизханов считает, что пусть не национальность, но род, который его воспитал, надо указывать. По словам общественника, надо узнать, откуда он, какая школа его воспитала, кто его родители. Азизханов подчеркнул, что у себя дома хулиган так не поступает, его быстро погасят, а в Москве себя героем чувствует, думает, что его будут защищать местные дагестанцы, но это не так.

Знак равенства ставить между ним и молодёжью Дагестана неправильно. Его нужно задержать, наказать, так как он оскорблял людей в общественном месте. «Если это в рамках уголовного преследования, то надо. Перевоспитать его уговорами, наверное, не получится»,- уверен общественный деятель.

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