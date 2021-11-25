В Кузбассе при задымлении в шахте «Листвяжная» погиб один человек

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25 ноября 2021, 09:54

машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Появилась информация об одном погибшем при задымлении в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43 человек. Об этом говорится в Телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших, два - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Один человек погиб»,- говорится в сообщении.

На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту. Работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС РФ, на подъезде еще 7.

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Цивилев.

По данным МЧС, на поверхность выведены 236 человек. На момент ЧП в шахте находились 285 рабочих.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку. Пострадавшие рабочие отравились продуктами горения.

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