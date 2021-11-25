В шахте в Кузбассе произошло задымление, есть пострадавшие

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25 ноября 2021, 07:49 Источник: РИА Новости

шахта, фото: pixels.com

Представитель холдинга СДС сообщил о задымлении в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Идет эвакуация 115 человек.

«Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ (военизированные горноспасательные части), людей выводят…»,- уточнил собеседник.

По ее словам, информация о пострадавших пока не поступала. Выясняются обстоятельства случившегося.

При этом источник в оперативных службах заявил, что в результате происшествия пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что рабочие отравились продуктами горения, госпитализированы.

В свою очередь, в ГУМЧС России по Кемеровской области добавили, что задымление произошло в вентиляционном штреке шахты. В шахте находились 287 человек.

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