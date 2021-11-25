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В Кузбассе число пострадавших при задымлении в шахте увеличилось до 40 человек

, 08:52 Источник: РИА Новости

В Кузбассе число пострадавших при задымлении в шахте увеличилось до 40 человек
уголь, фото: pixels.com

В четверг, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной». В результате происшествия пострадали 40 человек.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи»,- пояснил представитель регионального Центра медицины катастроф.

Собеседник отметил, что точное количество госпитализированных будет известно позже.

По данным прокуратуры, работники предприятия выводятся на поверхность. В холдинге «Сибирского Делового Союза» уточнили, что в шахте находились 115 человек. При этом в ГУМЧС сообщили о 287 рабочих, на поверхность вышли 210 горняков.

Источник в оперативных службах ранее говорилчто рабочие отравились продуктами горения. 

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