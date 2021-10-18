Челябинского вице-мэра Олега Извекова отпустили из СИЗО

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18 октября 2021, 13:26 Анна Семенова

Более 8 месяцев Извеков находился за решеткой. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Суд постановил вернуть экс-чиновнику свободу, но с ограничениями.

О судьбе бывшего заместителя главы города Олега Извекова челябинцы узнают из социальных сетей. Супруга чиновника рассказывает на его странице о том, как продвигается дело.

Очень долго адвокаты не могли добиться смягчения меры пресечения. С 18 февраля Извеков находился в СИЗО. Все апелляции Фемида безжалостно отклоняла. Но вчера, 17 октября, в Екатеринбурге было принято решение не просто отправить чиновника под домашний арест, но отпустить его на свободу. Запрет наложен лишь на совершение определенных действий.

Напомним, Извеков обвиняется в получении крупной взятки от бизнесмена. Взамен чиновник помог выиграть контракт на установку тепловизоров в челябинском МФЦ.

Сейчас Олег Ивеков находится дома, с семьей. Он даже успел отпраздновать День отца. От работы на время следствия он отстранен.

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