Задержание вице-мэра Челябинска Олега Извекова прокомментировали в СК
19 февраля 2021, 06:14
Заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков под подозрением. В отношении вице – мэра заведено уголовное дело. Извекова подозревают в получении взятки. Сумма превышает 400 тысяч рублей.
Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ. По версии следствия известно, что представитель коммерческой организации, передал Олегу Извекову крупную денежную сумму. В обмен крупный городской чиновник, пообещал оказать особое покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.
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