Арестованного вице-мэра Челябинска не отпустили из СИЗО

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10 марта 2021, 10:06 Анна Семенова

Извекова оставили дожидаться приговора в СИЗО. Фото Дмитрия Куткина, "Вечерний Челябинск"

Защита пыталась изменить меру пресечения и просила оставить Извекова под домашним арестом

Сегодня, 10 марта, в Центральном суде Челябинска прошло судебное заседание по делу Олега Извекова. Вице-мэра, арестованного по подозрению в коррупции, защита просила отправить из СИЗО под домашний арест.

Как сообщили в своем телеграм-канале корреспонденты «Челябинск Сегодня», находившиеся в зале заседаний, адвокат попросил удалить СМИ за дверь. Однако судья оставил журналистов, так как в деле нет материалов, содержащих тайну, охраняемую законом.

Аргументы защита предоставила следующие: Извеков написал явку с повинной и помогает следствию, он не намерен влиять на ход расследования или скрываться.

Однако суд отклонил ходатайство, аргументируя это тем, что состояние здоровья обвиняемого позволяет ему ожидать приговора в СИЗО. Таким образом Олег Извеков будет находиться за решеткой до 17 апреля. Решение арестант заслушал по видеосвязи, на заседании его не было.