После стрельбы в школе под Пермью возбудили уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статься после стрельбы в Сарсинской средней общеобразовательной школы в Октябрьском округе Пермского края. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 сентября.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - пояснили в ведомстве.
По факту покушения на убийство в отношении 12-летнего подростка, открывшего стрельбу в пермской школе, проводят доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что мальчик выстрелил два раза в потолок и стену. В результате происшествия пострадал один ребенок.
Подросток не хотел убивать всех детей, его целью была одноклассница. Девочка якобы издевалась над ним.
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