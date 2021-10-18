После стрельбы в школе под Пермью возбудили уголовное дело по двум статьям

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18 октября 2021, 11:52

фото: сайт Следком РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статься после стрельбы в Сарсинской средней общеобразовательной школы в Октябрьском округе Пермского края. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 сентября.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - пояснили в ведомстве.

По факту покушения на убийство в отношении 12-летнего подростка, открывшего стрельбу в пермской школе, проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что мальчик выстрелил два раза в потолок и стену. В результате происшествия пострадал один ребенок.

Подросток не хотел убивать всех детей, его целью была одноклассница. Девочка якобы издевалась над ним.

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