Суд не стал возвращать в СИЗО главу челябинского ПФР Чернобровина

Вопреки требованиям прокурора обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 20 ноября.
Напомним, первоначально суд отправил Виктора Чернобровина дожидаться приговора в СИЗО. Начальника челябинского отделения Пенсионного фонда России обвиняют в получении крупной взятки от строительной компании взамен на помощь с контрактами.
Защита Чернобровина несколько раз подавала апелляцию с просьбой изменить их клиенту меру пресечения. 20 сентября прошение было удовлетворено. Судья принял во внимание плохое здоровье обвиняемого и отсутствие в изоляторе врача по выходным дням и постановил отправить главу ПФР под домашний арест.
Спустя несколько дней стало известно о том, что прокурор обжаловал это решение. Обвинение попросило вернуть Чернобровина за решетку, так как он может повлиять на свидетелей и ход следствия в целом.
Сегодня, 4 октября, в Челябинском областном суде последнее решение суда районного оставили без изменения. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 20 ноября. Постановление вступило в законную силу и обжалованию уже не подлежит.
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