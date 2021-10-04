Суд не стал возвращать в СИЗО главу челябинского ПФР Чернобровина

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4 октября 2021, 14:36 Анна Семенова

Обвинение считает, что под домашним арестом Чернобровин сможет влиять на свидетелей. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Че

Вопреки требованиям прокурора обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 20 ноября.

Напомним, первоначально суд отправил Виктора Чернобровина дожидаться приговора в СИЗО. Начальника челябинского отделения Пенсионного фонда России обвиняют в получении крупной взятки от строительной компании взамен на помощь с контрактами.

Защита Чернобровина несколько раз подавала апелляцию с просьбой изменить их клиенту меру пресечения. 20 сентября прошение было удовлетворено. Судья принял во внимание плохое здоровье обвиняемого и отсутствие в изоляторе врача по выходным дням и постановил отправить главу ПФР под домашний арест.

Спустя несколько дней стало известно о том, что прокурор обжаловал это решение. Обвинение попросило вернуть Чернобровина за решетку, так как он может повлиять на свидетелей и ход следствия в целом.

Сегодня, 4 октября, в Челябинском областном суде последнее решение суда районного оставили без изменения. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 20 ноября. Постановление вступило в законную силу и обжалованию уже не подлежит.

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