Главу челябинского Пенсионного фонда Чернобровина отпустили из СИЗО

Суд отправил подозреваемого во взятке под домашний арест.
Виктор Чернобровин, которого обвиняют в получении огромной взятки, вину свою признавать не хочет. Следствие же предоставляет информацию о том, что глава Пенсионного фонда Челябинской области получил 26,7 миллиона рублей от представителя охранной фирмы взамен на протекцию при распределении госконтракта.
9 августа адвокаты Чернобровина уже пытались подать апелляцию, просили суд изменить меру пресечения: вместо СИЗО назначить домашний арест. Тогда судья остался непреклонен.
Однако сегодня, 20 сентября, стало известно, что подсудимый все-таки покинул стены следственного изолятора. На заседании учли плохое здоровье Чернобровина, защита настаивала на том, что в выходные и вечером в СИЗО нет доктора, а это опасно для их клиента.
В итоге до 12 декабря обвиняемый во взятке глава ПФР будет находиться под домашним арестом.
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