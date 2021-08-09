Главу челябинского Пенсионного фонда Чернобровина не отпустили из-под стражи

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9 августа 2021, 11:42 Анна Семенова

Виктор Чернобровин остается в СИЗО. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Суд отклонил апелляцию, поданную адвокатами обвиняемого.

Три дня назад Челябинский областной суд принял на рассмотрение апелляцию от защиты арестованного за взятки Виктора Чернобровина.

23 июля районный суд постановил отправить обвиняемого в СИЗО. Чернобровину инкриминируют получение взяток в размере 26 миллионов рублей от частной охранной фирмы взамен на выгодные контракты. Глава южноуральского Пенсионного фонда прибыл на допрос прямо из больницы. Почувствовал себя плохо он после того, как начались громкие задержания его подчиненных.

Находиться за решеткой в ожидании приговора глава челябинского ПФР не хотел. Родственники предлагали за него большой залог, а адвокаты попытались изменить меру пресечения. Однако сегодня, 9 августа, стало известно, что решение районного судьи оставили без изменения. Чернобровин проведет под стражей еще 1,5 месяца, до 22 сентября.

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