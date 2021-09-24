Челябинская прокуратура хочет вернуть руководителя ПФР Чернобровина за решетку
24 сентября 2021, 16:43 Анна Семенова
Пару дней назад подозреваемого в коррупции отпустили под домашний арест.
Несколько раз адвокаты Виктора Чернобровина подавали апелляцию, чтобы изменить для него меру пресечения: из СИЗО перевести под домашний арест. И вот несколько дней назад им это удалось. Суд принял во внимание плохое здоровье обвиняемого и то, что в изоляторе по выходным нет врача.
Однако уже сегодня стало известно, что прокуратура категорически против данного решения и будет его обжаловать. Обвинение полагает, что Чернобровин может помешать производству по делу тем, что окажет давление на свидетелей, скроется и проч. Поэтому он должен находиться под стражей.
Напомним, главу Челябинского отделения ПФР обвиняют в получении взяток на 26 миллионов рублей от представителя охранной организации взамен на протекцию при распределении контрактов. За такое преступление можно получить срок до 15 лет.
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