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Представитель прокуратуры Пермского края назвала причину обрушения надземного пешеходного перехода

, 13:16 Источник: РИА "Новости"

Представитель прокуратуры Пермского края назвала причину обрушения надземного пешеходного перехода
Фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

В прокуратуре Пермского края назвали причину обрушения надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург во вторник, 28 сентября. В результате происшествия погибли два человека.

«Основной причиной обрушения является то, что водитель большегруза, по первичной информации, разгрузил щебенку, она была в кузове. После этого кузов до конца не опустился. Далее он кузовом зацепил переход», - пояснили в ведомстве.

Собеседница отметила, что причина невозвращения кузов самосвала в горизонтальное положение не установлена. По ее словам, могли возникнуть технические проблемы или сам водитель его не опустил.

Прокуратура, Следственный комитет и полиция организовали проверки. Будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, установлены обстоятельства случившегося. 

Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации.

 Ранее СМИ опубликовали кадры с места обрушения надземного пешеходного перехода. 

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