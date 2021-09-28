Появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

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28 сентября 2021, 09:29

фото: сайт МВД РФ

СМИ опубликовали кадры с места обрушения надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург утром во вторник, 28 сентября. В результате происшествия погибли два человека.

На видео можно заметить обвалившуюся конструкцию, полицейские машины и пожарных. Сейчас трасса перекрыта в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. В ГИБДД просят водителей использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского, а также воздержаться от поездок в Екатеринбург. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.

По данным Прикамского управления МВД, причиной обрушения стала авария.

Уточняется, что пешеходный переход принадлежит ФКУ Упрдор «Прикамье».

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