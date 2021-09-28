Два человека погибли при обрушении надземного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

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28 сентября 2021, 08:56 Источник: 59.ru

инспекторы ДПС, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 28 сентября, на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург недалеко от поселка Кукуштан произошло обрушение надземного пешеходного перехода. В результате происшествия погибли два человека.

По данным МВД, причиной обрушения стала авария. Около 04.15 утра (по местному времени) на 50-м километре автодороги водитель самосвала не опустил кузов и снес надземный переход. Под обвалившуюся конструкцию попал виновник инцидента и ехавшая за ним «Газель». Оба водителя получили несовместимые с жизнью травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Трасса перекрыта в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского, а также воздержаться от поездок в Екатеринбург.

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