Вице-губернатор Подмосковья Хромушин назвал основной причиной взрыва в Ногинске бытовой газ

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 сентября 2021, 16:37 Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия, МЧС РФ

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин назвал основную причину взрыва в жилом доме в Ногинске. В результате происшествия пострадали 15 человек, двое – погибли.

«Пока основная причина – бытовой газ … В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ», - пояснил он.

Хромушин добавил, что следователям предстоит разобраться, привел ли к взрыву несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме на улице 28 Июня, дом 9а в подмосковном Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, обрушились второй и третий этажи здания, частично четвертый этаж. Ведутся поиски людей, которые могли остаться под завалами.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, одиноким гражданам выплатят по 50 тысяч рублей. Среди погибших начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости