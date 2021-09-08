Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл на место взрыва в Ногинске

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8 сентября 2021, 11:14 Источник: РИА "Новости"

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Dmitry Golubovich/Russian Look

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром в среду, 8 сентября, прибыл на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом заявили сегодня сотрудники пресс-службы администрации города.

Согласно последней информации, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев к настоящему моменту находится на месте происшествия.

Ранее сегодня стало известно, что хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. В результате случившегося обрушились второй и третий этажи здания, а также частично четвертый. Погибли два человека.

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