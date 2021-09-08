При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

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8 сентября 2021, 09:54 Источник: РИА "Новости"

место взрыва газа в Ногинске, фото ГСУ СК по Московской области

В Следственном комитете Российской Федерации утром в среду, 8 сентября, сообщили, что в результате взрыва газа, который прогремел в жилом доме в подмосковном Ногинске, погибли два человека.

Согласно предварительным данным, в ходе происшествия пострадали пять человек. Ранее сообщалось о четырех травмированных гражданах.

В результате обрушения второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого, оказались повреждены 24 квартиры. Из дома были эвакуированы 170 жильцов. Данных о том, есть ли еще люди под завалами, не поступало. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ближайшее время на место приедет глава Московской области Андрей Воробьев.

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