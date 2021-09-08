При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

В Следственном комитете Российской Федерации утром в среду, 8 сентября, сообщили, что в результате взрыва газа, который прогремел в жилом доме в подмосковном Ногинске, погибли два человека.
Согласно предварительным данным, в ходе происшествия пострадали пять человек. Ранее сообщалось о четырех травмированных гражданах.
В результате обрушения второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого, оказались повреждены 24 квартиры. Из дома были эвакуированы 170 жильцов. Данных о том, есть ли еще люди под завалами, не поступало. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В ближайшее время на место приедет глава Московской области Андрей Воробьев.
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