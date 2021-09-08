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РИА «Новости»: при взрыве в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов

, 14:56 Источник: РИА "Новости"

РИА «Новости»: при взрыве в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате взрыва в жилом доме в Ногинске погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Об этом журналистам в среду сообщил осведомленный источник.

Согласно последней информации, к настоящему моменту проведено опознание, вследствие чего личность одного из погибших является подтвержденной – это Александр Соловьев.

Ранее сегодня стало известно, что семьям жертв взрыва в доме в Ногинске выплатят по одному миллиону рублей. Жителям квартир, получивших повреждения в результате происшествия, перечислят по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, а одиноким гражданам – по 50 тысяч.

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