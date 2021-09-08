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Семьям погибших при взрыве в Ногинске выплатят по миллиону рублей

, 14:22 Источник: РИА "Новости"

Семьям погибших при взрыве в Ногинске выплатят по миллиону рублей
место взрыва газа в Ногинске, сайт ГУ МЧС России по Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев днем в среду, 8 сентября, заявил, что семьи погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске получат по одному миллиону рублей.

Ранее сегодня Андрей Воробьев заявил, что жители квартир, которые получили повреждения в ходе хлопка бытового газа, получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Одиноким гражданам выплатят по 50 тысяч рублей.

Сообщается, что жертвами взрыва в жилом доме в Ногинске стали два человека. Травмы в результате случившегося получили четырнадцать жильцов.

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