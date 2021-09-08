Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи

Жильцы квартир, которые получили повреждения в результате взрыва бытового газа в Ногинске, получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Одиноким гражданам выплатят по 50 тысяч рублей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибывший ранее сегодня на место происшествия, заявил, что в соответствии с законом вышеуказанные суммы будут направлены всем, у кого пострадали квартиры.
Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в девятиэтажном жилом доме на улице 28 июня в Ногинске. Это привело к обрушению внешней стены здания, а также перекрытий со второго по пятый этажи. Два человека погибли, пострадали четырнадцать.
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